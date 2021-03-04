В Чувашии двух сотрудников Росгвардии наградили за спасение людей из канализационного колодца

Фото: пресс-служба Росгвардии Чувашии

Командующий Приволжским округом Росгвардии Александр Порядин наградил старшего прапорщика Владимира Яковлева и сержанта Дмитрия Павлова, и вручил им медали «За спасение». Офицеров отметили за то, что в июле 2020 года на улице Матросова в поселке городского типа Вурнары они помогли спасти от смерти двух сотрудников коммунальных служб. Коммунальщики приехали прочистить канализационный колодец, спустились вниз, и начали терять сознание, отравившись испарениями. Один из них успел подняться на поверхность, но потерял сознание.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, росгвардейцы достали из служебного автомобиля буксировочный трос. Один из них, обвязавшись им и надев респиратор, стал спускаться к пострадавшему, второй в это время страховал его на поверхности. Общими усилиями стражи правопорядка подняли лежащего на дне колодца мужчину и до приезда «скорой» оказывали ему доврачебную помощь. Медики в итоге спасли жизнь пострадавшим.