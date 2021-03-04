Динар Шакиров назначен заместителем министра экономики Татарстана

Фото: mert.tatarstan.ru

В четверг, 4 марта, стало известно, что новым замминистра экономики Татарстана стал Динар Шакиров, бывший начальником управления инвестиционной и инновационной деятельности. Вместе с тем из списка заместителей главы ведомства выбыла Индира Киреева.

Сейчас у Мидхата Шагиахметова пять заместителей, включая Шакирова: Рустем Сибгатуллин, Наталья Кондратова, Мйрат Шамсиев и Олег Пелевин.

Отметим, что в Министерстве экономики Татарстана Динар Шакиров работает с 2014 года. До того он трудился в региональном Минсельхозе.