В Казанском Кремле прокомментировали назначение Салавата советником главы Минкульта Татарстана

Певец будет работать в ведомстве на общественных началах. Фото: Мила КИЯН

В Казанском Кремле прокомментировали назначение народного артиста Татарстана и заслуженного артиста России Салавата Фатхутдинова на должность советника министра культуры республики. Так, сегодня, 4 марта, во время брифинга руковоитель пресс-службы президента региона Лилия Галимова заявила, что этот певец достаточно погружен в местную культуру и не является здесь чужим человеком.

Кроме того, по мнению местных властей, Салават Фатхутдинов может представлять интерес профессионального музыкального сообщества Татарстана. И это еще одна из причин, по которой певец будет полезен ведомству.

Напомним, Салават Фатхутдинов, равно как и три других советника главы Минкульта республики, будет работать в ведомстве на общественных началах, то есть без зарплаты и заключения какого-либо договора.

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