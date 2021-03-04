В Нижнекамске капитально отремонтируют улицу Ахтубинская

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

В Нижнекамске планируют капитально отремонтировать 1,87 километра улицы Ахтубинская - от улицы Индустриальная до улицы 50 лет Октября. Раннее объект был включен в программу национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-слжба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Дорожникам предстоит уложить три слоя асфальта, верхний из которых должен быть высокопрочным, и установить все необходимые средства организации дорожного движения - знаки и светофоры.