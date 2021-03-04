Казанское училище олимпийского резерва возглавит экс-директор нижнекамского педколледжа Рамиль Шакиров

Фото: пресс-служба Главы Нижнекамского муниципального района

Нижнекамский педколледж проводил своего экс-директора Рамиля Шакирова, который проработал на этой должности два года. Теперь он переезжает в Казань, где будет руководить училищем олимпийского резерва.

Отметим, Рамиль Шакиров приехал в Нижнекамск из Балтасинского района Татарстана. Трудовую деятельность он начал в Книнской средней школе учителем физкультуры, после чего возглавил отдел по делам молодежи и спорту района. Затем Шакиров стал заместителем главы районной администрации, а в 2010 году был назначен руководителем местного Исполкома.

После ухода Шакрирова исполняющим обязанности директора нижнекамского педколледжа стала Разина Астадурян – заместитель директора по учебно-производственной работе, которая работает в этом учреждении 12 лет.