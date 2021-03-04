В Татарстане планируется привить от коронавируса порядка 1,8 миллиона человек

Вторую дозу препарата от COVID-19 в регионе на сегодняшний день получили 20 506 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на четверг, 4 марта, в Татарстане вакцину от коронавируса получили 86 870 человек, 20 506 из которых уже вкололи вторую дозу препарата. По словам главы республики Рустама Минниханова, по итогу вакцинации планируется привить порядка 1,7 миллиона местных жителей. Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ.

Заметим, что массовая вакцинация в Татарстане стартовала 18 января 2021 года. Сейчас в регионе работают более 100 прививочных пунктов, где препарат от COVID-19 можно получить бесплатно по предварительной записи.