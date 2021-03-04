В Татарстане коронавирусом заболели еще 53 человека

С начала пандемии СOVID-19 в республике был диагностирован 18 184 людям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 53 новых случая коронавируса: один завозной, 52 - контактные. Большинство последних зараженных - жители Казани (26). Остальные из Набережных Челнов (8), Зеленодольского района (7), Нижнекамского района (4), Лаишевского района (2), Буинского района (1), Камско-Устьинского района (1), Лениногорского района (1), Нурлатского района (1), Сармановского района (1) и Тукаевского района (1).

Четверым инфицированным от 18 до 30 лет, шестерым - от 30 до 50 лет, 12 - от 50 до 60 лет, 16 - от 60 до 70 лет, 10 - от 70 до 80 лет, пятерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 24 из них.

С начала пандемии СOVID-19 в республике был диагностирован 18 184 людям, 14 842 из которых выздоровели, а 347 - скончались.