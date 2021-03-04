4 марта в Марий Эл подтвердили еще одну смерть от коронавируса

Сейчас в инфекционных стационарах с COVID-19 находится 171 пациент. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердили еще один летальный случай коронавируса. Так, число летальных случаев инфекции там достигло 173. Такие цифры сегодня, 4 марта, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в Марий Эл выявили 11 897 случаев коронавируса, в том числе 26 - накануне. Большинство зараженных - 10 701 человек, уже выздоровели. Сейчас в местных инфекционных стационарах с COVID-19 находится 171 пациент, отмечают в региональном Минздраве.