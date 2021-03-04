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Коронавирус Covid-19

В Чувашии число смертей от коронавируса достигло 1 054

Три последних летальных исхода инфекции там подтвердились накануне
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике COVID-19 диагностировали 21 601 человеку.

С начала пандемии в республике COVID-19 диагностировали 21 601 человеку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на четверг, 4 марта, в Чувашии зарегистрировали 1 054 летальных случая коронавируса, в том числе три - в минувшие сутки. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией. О новых жертвах COVID-19 в регионе там сообщают ежедневно уже четвертый месяц - с 22 ноября прошлого года.

С начала пандемии в республике коронавирус диагностировали 21 601 человеку, большинство из которых - жители Чебоксар (10 758), Новочебоксарска (1 582) и Чебоксарского района (1 083). На сегодня 19 765 инфицированных выздоровели.