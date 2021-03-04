На территории Нижнекамскнефтехима загорелись разлитые нефтепродукты

Огонь потушили спустя пару часов. Фото: прокуратура Татарстана

Утром 4 марта в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о задымлении на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» - промзона Нижнекамска.

Когда на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, было установлено, что происходил розлив нефтепродукта, какого именно пока устанавливается, с последующим его горением.

- На тушение пожара были поданы три лафетных ствола и три пенных ствола. На место доставлен высотный пеноподъемник, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пострадавших нет. Угрозы для жителей города Нижнекамска нет. В 11.05 ликвидация открытого горения. Площадь пожара устанавливается.

В свою очередь на место происшествия также выехали и сотрудники прокуратуры. Надзорный орган ведет проверку на предприятии на предмет соблюдения требований промышленной безопасности.