В Ульяновской области подтвердились еще 8 летальных случаев COVID-19

С начала пандемии коронавирус в регионе подхватили 48 089 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 103 случая коронавируса, выписали 112 переболевших инфекцией пациентов и подтвердили смерти восьми зараженных человек. Такие цифры в четверг, 4 марта, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии коронавирус в регионе подхватили 48 089 человек, 44 608 из которых уже выздоровели, а 838 - скончались. По данным областного Роспотребнадзора, сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее находятся 9 505 пациентов.