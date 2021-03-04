В Ульяновске столкнулись “Киа” и “Рено”: четыре человека госпитализировано

Фото: “Управления гражданской защиты города Ульяновска”.

Утром в четверг, 4 марта, на перекресте улиц Орлова и Кооперативная в Ульяновске произошла авария с участием автомобилей “Киа Рио” и “Рено Степвэй”. На место выезжали спасатели “Управления гражданской защиты города”.

Они сопроводили до “скорой” водителей обеих иномарок и двух пассажиров “КИА”. Все они были госпитализированы. Пассажиру “Рено” медицинская помощь не потребовалась.

- В ликвидации ДТП были задействованы 4 человека и 1 единица техники, - сообщает первый замначальника “Управления гражданской защиты города Ульяновск” Андрей Тамбовский.

Подробности произошедшего выясняются.