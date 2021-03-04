Рустам Минниханов заявил, что в Татарстане живет лишь 30% татар

Фото: пресс-служба Президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике проживают лишь 30% татар. Остальные живут за пределами региона и даже страны, заметил он на встрече с представителями СМИ.

По словам Минниханова, власти и местные жители Татарстана должны сохранить свою самобытность и нацию, чтобы татары со всего мира могли получить литературу на родном языке, общаться между собой и приезжать в Казань - столицу татар.

Глава республики ждет Всероссийской переписи населения, которая должна состояться в текущем году, чтобы выяснить, где и в каком количестве живут татары.