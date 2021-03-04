Ночью в Янтиковском районе Чувашии сгорел торговый киоск

С места происшествия. Фото: МЧС Чувашии

Ночью в четверг, 4 марта, на улице Карла Маркса в деревне Уразлино Янтиковского района Чувашии загорелся торговый киоск. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, но огонь все равно успел уничтожить весь товар. Жертв и пострадавших среди людей нет.

- За прошедшие сутки в Чувашии зарегистрирован 1 техногенный пожар. Причину пожара предстоит установить, - сообщают в пресс-службе МЧС Чувашии.

С начала года в регионе произошло 197 пожаров, в результате которых погибло 27 человек и травмировались 9 человек. Предварительный материальный ущерб составил более 5 миллионов рублей.