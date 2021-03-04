В Казани после отравленя угарным газом госпитализирована семья - двое взрослых и двое детей

Предварительно, семья отравилась угарным газом Фото: Лика ИСАЕВА

Происшествие с отравлением угарным газом произошло сегодня, 4 марта, утром в Кировском районе столицы Татарстана. На улице Краснококшайской в пятиэтажке отравились четыре человека, все они члены одной семьи. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали мать в БСМП Казани, а ее супруг вместе с сыновьями пяти и 15 лет отправлены в ДРКБ. Состояние мальчиков оценивается как стабильное.

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, МЧС, правоохранительных органов и представители коммунальных служб.

- Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит обстоятельства случившегося и проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Татарстана.