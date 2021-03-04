В Казани экипаж автобуса №45 помог пассажирке, которой стало плохо с сердцем

Экипажу автобуса уже объявлена благодарность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне в казанском автобусе №45 стало плохо одной из пассажирок. На остановке “Закиева” она побелела и начала опускаться на пол. Это заметила кондуктор, которая посадила больную на сиденье. После она открыла окна, помогла женщине расстегнуть куртку и снять шарф, а после дала ей таблетку валидола. Водитель в это время вызвал “скорую” и пересадил пассажиров в другой автобус на остановке “Академия Правосудия”.

- Экипаж автобуса, связавшись с диспетчером, сошел с маршрута до приезда скорой помощи. Женщину передали в руки врачей. Когда скорая помощь уехала, автобус сразу вернулся на маршрут, - замечают в ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.

Экипажу автобуса уже объявлена благодарность.