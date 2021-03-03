Три женщина и мужчина скончались от коронавируса в Татарстане

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зарегистрировано еще четыре случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане. По данным республиканского министерства здравоохранения, скончались три женщины 1940, 1947, 1954 годов рождения и мужчина 1950 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в минздраве РТ.

По состоянию на 3 марта 2021 года в Татарстане зарегистрировано 347 случаев смерти от COVID-19.