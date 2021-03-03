Муниципальные парковки Казани три дня будут работать бесплатно

До 30 апреля парковки работают бесплатно в выходные и праздники. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 6 по 8 марта муниципальные парковки в Казани будут работать без взимания платы. Это связано с празднованием Международного женского дня и льготным режимом, который действует в городе в поддержку предприятий малого и среднего бизнеса.

Напомним, муниципальные парковки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Казани работают бесплатно в праздничные дни и дни отдыха, связанные с переносом праздников.

Международный женский день 8 Марта в этом году приходится на понедельник и, согласно производственному календарю Минтруда РТ, является нерабочим праздничным днем.

В выходные дни благодаря действующему в городе особому льготному режиму муниципальные парковки работают бесплатно независимо от даты не только по воскресеньям, но и по субботам, поэтому 6 и 7 марта казанцы смогут оставлять там свои автомобили без взимания платы. Льготный режим как одна из мер поддержки предприятий малого и среднего бизнеса действует в Казани до 30 апреля.

В будние дни плата взимается с 7.00 до 18.00, а остановка транспортного средства до 15 минут также остается бесплатной. Ранее, до принятия этих мер, плата за муниципальные уличные парковки взималась по рабочим дням и субботам с 7.00 до 21.00.