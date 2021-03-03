В Татарстане во время аварии погиб водитель отечественной легковушки

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции Татарстана Фото: Лика ИСАЕВА

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 3 марта, в 12.00 на 47 километре автодороги Казань – Малмыж. По предварительным данным, 36-летний водитель отечественного автомобиля «ВАЗ» на скорости решил обогнать впереди идущий автомобиль. Он выехал на встречку, где лоб в лоб врезался в иномарку «Хёндэ», под управлением 34-летнего мужчины.

- В результате столкновения на месте водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в МВД Татарстана. - Медики увезли в больницу трех пострадавших во время ДТП - пассажира «ВАЗа», и двух пассажиров иномарки «Хёндэ» - они получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Татарстана.