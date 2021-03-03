В Татарстане мужчину, дважды поджигавшего дома вместе с людьми, отправили в колонию на 18 лет

Злоумышленник пытался сжечь дома вместе с людьми Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В Верховном суде республики вынесли приговор 31-летнему жителю Альметьевского района. Мужчину признали виновным в убийстве и покушении на убийство двух или более лиц. По решению суда он проведет 18 лет в колонии общего режима.

Во время судебного следствия выяснилось, что ранее судимый злоумышленник 22 мая 2020 года в одном из домов в селе Абдрахманово Альметьевского района во время пьянки поссорился с двумя приятелями. Те выгнали его из дома, и тогда обиженный решил отомстить. Он подпер дверь дома доской и поджег его. Во время пожара один из приятелей погиб, второго успели спасти.

Через несколько дней, 5 июня 2020 года, он начал разыскивать односельчанку. Решил, что она находится в одном из домов. Но хозяйки его не впустили - он был пьян, да и его подруги у них не было. Тот снова решил отомстить - разбил окно, подпер дверь дома, где находились две женщины в возрасте 56-ти и 47-ми лет, и 23-летняя молодая девушка, и поджог его. Потерпевшие сумели выбраться из дома, а злоумышленника задержали.