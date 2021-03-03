В Татарстане отравилась газом 87-летняя пенсионерка

Трагедия произошла из-за отравления угарным газом Фото: Лика ИСАЕВА

Жители одной из улиц в поселке Уруссу забеспокоились, что не могут достучаться до 87-летней соседки. Она проживала одна в частном доме.

Когда в дом зашли, выяснилось, что хозяйка скончалась. Предварительно, причиной гибели женщины стало отравление угарным газом. Проведенный осмотр сотрудниками газовой службы показал, что произошло полное перекрытие вентиляционного канала и шибера на дымоходе, вследствие чего приток воздуха для работы газового котла не обеспечивался, а продукты горения газа поступали в жилое помещение. Вероятно, что это сделала сама погибшая женщина.

Причины произошедшего выясняют следственные органы.