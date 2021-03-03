Самая молодая мама: 15-летняя девочка родила в Нижнекамске

Всего в 2020 году в Нижнекамске родилось 2974 малыша. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В 2020 году на свет в Нижнекамске появились 2 974 малыша - 1 499 мальчиков и 1 475 девочек. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщила начальник ЗАГСа Бэлла Махотина.

Анализ регистрации рождения показал, что наибольшее количество детеи (85%) родились у родителеи , состоящих в браке. 448 детеи родились вне брака. Из них в отношении только 270 детеи установлено отцовство.

Самои молодои мамои стала 15-летняя нижнекамка, а самому молодому папе исполнилось 17 лет. Возраст самых взрослых мамы и папы составил 45 лет и 71 год соответственно.