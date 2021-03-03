Житель Нижнекамска оформил заем на умершую мать, банк не сразу распознал обман

Злоумышленника уже задержали. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию Нижнекамска обратился представитель службы безопасности финансовой организации и сообщил, что в банк продолжительное время не поступают платежи по договору займа. При выяснении причин выяснилось, что клиент банка числится умершим, однако сам договор был оформлен уже после смерти «заемщика».

После обращения сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Им оказался 31-летний сын умершей.

- Мужчина рассказал полицейским, что знал персональные данные от онлайн-кабинета своей матери, оформил заем, а денежные средства в сумме около 110 тысяч рублей потратил по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.