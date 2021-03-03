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Коронавирус Covid-19

В Татарстане 27 медиков стали жертвами COVID-19

Об этом рассказал замминистра здравоохранения Владимир Жаворонков
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Выясняется причина смерти каждого медика во время пандемии коронавирусной инфекции

Выясняется причина смерти каждого медика во время пандемии коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С момента начала пандемии коронавирусной инфекции жертвами опасного заболевания стали 27 медиков - врачей, медсестер. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

По каждому случаю смерти проводится служебная проверка. В восьми случаях подтверждена связь между коронавирусной инфекцией, профессиональным выполнением служебного долга и гибелью медика. Еще 10 случаев причины смерти медперсонала из-за работы с зараженными пациентами не подтверждается. Проверка по девяти другим случаям продолжается.