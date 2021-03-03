"Светлая память": "Ак Барс" и "Рубин" выразили соболезнования в связи со смертью комментатора Юрия Розанова

Фото: ХК "Ак Барс".

Сегодня не стало одного из самых известных спортивных комментаторов России Юрия Розанова. Он умер в возрасте 59 лет. В последнее время он боролся с онкологическими заболеваниями. В прошлом году у него наметились положительные сдвиги, но после у комментатора обнаружили новые опухоли. Свои соболезнования в связи со смертью Розанова выразили "Ак Барс" и "Рубин". Для главного футбольного клуба Казани Розанов фигура знаковая. Именно он комментировал один из самых ярких матчей в истории команды - победу на выезде над "Барселоной" 2:1 в 2009 году.

- Не стало комментатора Юрия Розанова. Легендарные «Уже не зря приехали» и «Гекдениз, 1 на 1, забей! Забил! Забил, Карадениз, 2:1» навсегда в наших сердцах. Светлая память! - выразили соболезнования в пресс-службе "Рубина".

- Не стало легендарного спортивного комментатора Юрия Розанова − ему было 59 лет. Приносим искренние соболезнования родным и близким Юрия Альбертовича. Вечная память, - говорится в сообщении пресс-службы "Ак Барса".