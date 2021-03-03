Прилетевшего в Казань с Занзибара мужчину экстренно эвакуировали в больницу

Пассажира госпитализировали после прилета из Занзибара Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время проверки пассажиров, прилетевших рейсом из Занзибара в Казань, выявили мужчину, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию - у него была повышенная температура, а следом выявили признаки инфекции.

Подозрительного туриста сразу доставили в Республиканскую инфекционную клиническую больницу. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, мужчине поставлен предварительный диагноз "внебольничная пневмония". У него взяли тест на малярию, и он оказался отрицательным.

Вместе с ним в самолете находились 329 человек. Все они находятся под контролем медиков.