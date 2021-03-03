Авторские методики, меню на экране и детский тренажерный зал: Как будет выглядеть новый полилингвальный детсад в Казани

Фото: мэрия Казани.

Новый полилингвальный детский сад №101 «Я сам» на улице Пилотской откроется в Казани в четверг, 4 марта. Это шестое по счету муниципальное полилингвальное дошкольное учреждение в городе. Здесь дети будут изучать с помощью современного интерактивного оборудования русский, татарский и английский языки, осваивать робототехнику и делать мультфильмы, а также в игровой форме учиться сортировать мусор. Новый детсад осмотрели мэр татарстанской столицы Ильсур Метшин и родители дошколят.

Строительство детского сада началось год назад. В дошкольном учреждении на 340 мест будут функционировать 18 групп, 10 из которых ясельные, а две предназначены для детей с расстройством аутистического спектра и задержкой психического развития. Садик уже принимает первых воспитанников в тестовом режиме, а с завтрашнего дня начнет работать на полную мощность.

Большой интерес у родителей вызвали необычные кроватки с высокими бортами в спальных комнатах ясельных групп, благодаря которым малыши не будут мешать друг другу во время тихого часа, а также зал для музыкальных занятий. В холле установлены экраны, на которых родители смогут увидеть меню детей на день.

- Мы также планируем показывать в режиме реального времени, как повара готовят еду. У нас трудятся специалисты, которые всю жизнь проработали в дошкольных учреждениях – они знают, как правильно и вкусно накормить детей, – рассказала заведующая детсадом Лилия Галиева.

Просторный спортивный зал оборудован необходимым инвентарем, в том числе комплексом детских тренажеров. А заниматься с детьми будет чемпионка России по легкой атлетике Анна Крылова – она будет работать в садике инструктором по физкультуре. В коридорах размещены развивающие игры – бизиборды, магнитные шахматные доски.

Осваивать языки дети будут не только на специальных занятиях, но и на уроках по инженерной грамотности, на которых дошколята будут изучать робототехнику, работу в мультстудии и математику.

Всего в штате детского сада 42 сотрудника, средний возраст которых 35 лет. Все воспитатели имеют высшее образование, а 60% из них владеют помимо русского татарским и английским языками. Обучать детей языкам будут по авторской методике, разработанной четыре года назад под руководством Лилии Галиевой на прежнем месте ее работы в ДОУ №81. Все воспитатели прошли обучение работе по этой методике. На выпуске из детского сада малыши будут владеть не менее 500 словами и татарского, и английского языка.

В детском саду оборудованы музыкальный и физкультурный залы, лингафонный кабинет для изучения языков, методический кабинет, кабинеты логопеда и психолога, класс татарского языка, универсальные классы, медицинский блок, пищеблок, прачечная, а на территории учреждения – спортивно-игровые площадки.