Работодателям Татарстана пока не рекомендуют давать отгул сотрудникам, которые сделали прививку от COVID-19

42% привившихся в регионе - граждане старше 60 лет – 42%. Фото: Мария ЛЕНЦ

Работодателям Татарстана пока не рекомендуют давать отгул тем сотрудникам, которые привились от коронавируса. Об этом в среду, 3 марта, журналистам сообщил замглавы Минздрава республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По последним данным, в регионе от COVID-19 провакцинировано 84 484 человек, из них вторую дозу препарата получил 20 385 человек. При этом, 42% привившихся - граждане старше 60 лет – 42%.

Напомним, ранее в медики Татарстана объяснили, что будет, если не сделать второй укол вакцины от коронавируса вовремя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кому можно, а кому нет: Татарстанцев начинают прививать от коронавируса, но всем ли разрешена прививка?

На сегодня для вакцинации используются два препарата– «Гам-КОВИД-Вак» производства института имени Гамалеи Минздрава России и «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор» Роспотребнадзора России (подробности)