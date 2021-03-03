За сутки в Татарстане впервые с ноября выявили менее 50 зараженных коронавирусом

Большинство последних больных - жители Казани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 49 зараженных коронавирусом человек. В последних раз меньше 50 больных за сутки в регионе выявлялось 4 ноября прошлого года. Большинство последних больных - жители Казани (25). Остальные из Нурлатского (5), Высокогорского (3), Лаишевского (3), Алькеевского (2), Бавлинского (2), Мензелинского (2), Азнакаевского (1), Верхнеуслонского (1), Кайбицкого (1), Куморского (1), Нижнекамского (1) и Пестречинского районов (1), а также Набережных Челнов (1). Один случай завозной, 48 - конактные.

Среди зараженных трое несовершеннолетних, шестерым - от 18 до 30 лет, 13 - от 30 до 50 лет, 12 - от 50 до 60 лет, восьмерым - от 60 до 70 лет, троим - от 70 до 80 лет, двоим - от 80 до 90 лет, а еще двоим - более 90 лет. Госпитализация потребовалась 22 из них.

С начала пандемии COVID-19 в республике подхватил 18 131 человек, 14 783 из которых выздоровели, а 343 - скончались.