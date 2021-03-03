После гибели трех человек во время пожара в Татарстане возбудили уголовное дело

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

В республике продолжают выяснять причины смертельного пожара в селе Кульшарипово в Альметьевском районе региона. Напомним, что сегодня, 3 марта, дом на улице Чапаева загорелся ночью, в огне погибли три человека. Их личности предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

-По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Проходит осмотр места происшествия. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Принимаются меры к установлению личности погибших.