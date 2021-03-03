В Ульяновской области От коронавируса скончались еще 8 человек

Сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее находится 9 701 пациент. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 101 случай коронавируса, выписали 109 переболевших инфекцией пациентов и подтвердили смерть восьми зараженных. Такие цифры в среду, 3 марта, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе сделали 706,1 тысячи тестов на коронавирус, обследовав при этом 673,4 тысячи человек. Это помогло выявить 47 986 зараженных человек, 44 496 из которых уже выздоровели, а 830 - скончались. Сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее находится 9 701 пациент.