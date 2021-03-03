Число смертей зараженных коронавирусом в Чувашии перевалило за 1 050

С начала пандемии COVID-19 в регионе диагностировали 21 550 гражданам, в том числе 48 - накануне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Чувашии выявили еще шесть летальных случаев коронавируса. Таким образом число жертв инфекции там достигло 1 051, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Заметим, что о новых смертях зараженных человек в республике там сообщают ежедневно уже четвертый месяц - с 22 ноября прошлого года.

С начала пандемии в регионе коронавирус диагностировали 21 550 гражданам, в том числе 48 - накануне. На сегодняшний день большинство из них - 19 724 человека, выздоровели, но новые случаи заражения продолжают фиксироваться десятками ежесуточно.