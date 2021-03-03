В Чувашии родителям разрешили посещать утренники в детских садах

Проводить праздничные мероприятия в детсаду можно было еще с декабря прошлого года, но без гостей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Чувашии Олег Николаев направил в Минобразования республики поручение разрешить родителям посещать утренники в детских садах. Дело в том, что проводить праздничные мероприятия там можно было еще с декабря прошлого года, но без гостей. Теперь родителям можно приходить, но с условием соблюдения требований безопасности - в медицинских масках и держа социальную дистанцию.

- Впереди мероприятия, посвященные 8 марта, кого-то в этом году ждет выпускной из детского сада и поступление в школу, - заметил Николаев на своей странице в социальной сети.