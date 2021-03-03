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Экс-главу Приволжского Ростехнадзора отправили под домашний арест по делу о взятке

Суд не поддержал ходатайство следствия об аресте фигуранта уголовного дела
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Мужчина на время следствия отправлен под домашний арест

Мужчина на время следствия отправлен под домашний арест

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня в Приволжском районном суде Казани рассматривали ходатайство следствия о выборе меры пресечения для экс-руководители Приволжского Ростехнадзора Бориса Петрова. Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере: по версии следствия, он получил 1,4 миллиона рублей за ввод в эксплуатацию силовых установок для завода Haier в Татарстане.

Следствие настаивало на взятии под стражу мужчины, но во время вынесения решения суд постановил: отправить под домашний арест Бориса Петрова. Мужчине запрещены все контакты со свидетелями или бывшими подчиненными.

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