Экс-главу Приволжского Ростехнадзора отправили под домашний арест по делу о взятке

Мужчина на время следствия отправлен под домашний арест Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня в Приволжском районном суде Казани рассматривали ходатайство следствия о выборе меры пресечения для экс-руководители Приволжского Ростехнадзора Бориса Петрова. Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере: по версии следствия, он получил 1,4 миллиона рублей за ввод в эксплуатацию силовых установок для завода Haier в Татарстане.

Следствие настаивало на взятии под стражу мужчины, но во время вынесения решения суд постановил: отправить под домашний арест Бориса Петрова. Мужчине запрещены все контакты со свидетелями или бывшими подчиненными.