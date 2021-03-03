Горожан просят заранее запастись водой. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В пятницу, 5 марта, в ряде домов Советского района Казани отключат воду. Все дело в проведении работ на сетях водопровода. Водоснабжение будет восстановлено лишь в 9.00 в субботу, 6 числа.

Ограничение коснется домов №№57, 57а, 57а. корп.1, 57б, 57в, 62, 62 корп.1, 62 корп.2, 62 корп.2а, 62 корп.3, 62 корп.8, 62 корп.9, 62 корп.9а, 62 корп.13, 62 корп.15, 62 корп.17, 62 корп.18, 62/4, 62 лит.А, 101а, 101 корп.1, 103, 103 (все корпуса), 105, 105 (все корпуса), 107 и 107 (все корпуса) на улице Журналистов, четных домов с №44 по №78 и нечетных домов с №45 по №75 на Сибирском тракте, всех домов на улицах: 1-я Вольская, 2-я Вольская, Односторонка Ноксинская, Троицкая Нокса, а также в поселках Карьер, Нагорный и Новая Сосновка.

Горожан просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим в МУП “Водоканал” заявкам.