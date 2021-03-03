В феврале бухгалтерам по расчету зарплат в Казани предлагали до 62 тысяч рублей

Потенциальный соискатель - готовая к переезду женщина 43 лет с высшим образованием и сроком работы на последнем месте не менее четырех лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бухгалтерам по расчету зарплату в 2021 году в Казани в среднем предлагали 40 тысяч рублей. Конкретно в феврале работодатели готовы были платить таким сотрудникам от 42 тысяч до 60 тысяч рублей.

В соседних Набережных Челнах сумма был немного меньше - в среднем 37 тысяч рублей, до 60 тысяч в феврале. Это при том, что зарплатный максимум для таких работников в Москве в прошлом месяц составлял порядка 110 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 90 тысяч, в Екатеринбурге — 75 тысяч, сообщают аналитики сервиса SuрerJob.

Заметим, что бухгалтер по расчету зарплаты должен не только начислять заработную плату, аванс, премии и другие выплаты, но готовить платежные документы, расчитывать налоговые платежи и страховые взносы в фонды, формировать и сдавать отчетности в налоговые органы и фонд, а также составлять статистическую отчетность по фонду оплаты труда.

Потенциальный соискатель на должность бухгалтера по расчету зарплаты сейчас - готовая к переезду женщина 43 лет с высшим образованием и сроком работы на последнем месте не менее четырех лет.