2 марта в Татарстане подтвердили еще пять смертей от коронавируса

Таким образом, в Татарстане зарегистрировано уже 343 летальных исхода инфекции. Фото: Александр ГЛУЗ

В этот вторник, 2 марта, Минздрав Татарстана сообщил, что в республике подтверждены еще пять смертей от коронавируса. Так, очередными жертвами инфекции стали 87-ми, 72-х, 68-ми и 40-летние мужчины, а также 69-летняя женщина. Таким образом, в Татарстане зарегистрировано уже 343 летальных исхода инфекции.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в республике был обнаружен еще у 53 человек. 32 из них понадобилась госпитализация, а 21 лечатся на дому.

Всего в Татарстане коронавирус был выявлен у 18 082 человек. 14 692 из которых смогли победить болезнь.