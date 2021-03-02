В Татарстане у экс-полицейского суд решил отнять автомобиль за 2,2 миллиона рублей

Данное решение пока не вступило в свою законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Елабуге суд принял довольно интересное решение – изъять у бывшего полицейского автомобиль стоимостью более 2,2 миллиона рублей. Поводом тому стал иск прокуратуры.

Сотрудники надзорного органа вышли на мужчину во время проверки районного отдела МВД на соблюдение требований закона о противодействии коррупции. Тогда выяснилось, что тот самый, еще в то время действующий, полицейский в 2018 году вместе с женой купили квартиру и две машины. Их общая стоимость превысила доход правоохранителя с супругой за три предыдущих покупкам года.

Сведения, поданные полицейским о том, что часть денег он занял, а часть ему подарил отец, так и не подтвердились. К слову, во время прокурорской проверки мужчина вдруг решил уволиться из правоохранительных органов.

- Судебное решение об изъятии у него автомобиля в доход государства пока в законную силу не вступило, - сообщили в прокуратуре Татарстана.