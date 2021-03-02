Глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков: проект рекультивации иловых полей в Казани прошел госэкспертизу

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В этот вторник, 2 марта, во время прямого эфира в соцсети глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков сообщил, что проект рекультивации иловых полей в Казани прошел госэкспертизу. Правда, каким именно способом город избавят, в том числе, и от вони идущих с этих полей, министр так и не уточнил. Он обозначил лишь, что был выбран один из 32 методов.

Напомним, речь идет об иловых полях на площади 100 гектаров. Они расположены около казанских поселков Отары и Победилово. Процесс их рекультивации, а это, в частности, заполнение песком и почвой с посевом растений, должен занять восемь лет.