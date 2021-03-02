Экс-руководителю Приволжского Ростехнадзора Борису Петрову грозит до 15 лет лишения свободы

3 марта суд рассмотрит ходатайство следствия об его аресте. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 2 марта, руководитель следственного комитете Валерий Липский лично подтвердил факт задержания экс-руководителя Приволжского Ростехнадзора Бориса Петрова. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере - 1,4 миллиона рублей.

По версии следствия, Петров получил эти деньги, работая в указанной должности, за то разрешение на ввод в эксплуатацию электроустановок завода Haier в Татарстане.

Утверждается, что представителей предприятия перед ультиматумом поставил подчиненный Петрова Ренат Хакимов - нет денег, нет и подписи! Они были вынуждены пойти на все условия - заказали экспертизу своих силовых установок подконтрольной Петрову организации. А выплаченная сумма по договору - те самые 1,4 миллиона рублей, после была переведена лично Петрову.

3 марта суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте экс-руководителя Приволжского отделения Ростехнадзора. Если вина Бориса Петрова будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы, а также крупный штраф.