В 11 районах Татарстана выбрали территории для будущих парков на 2021 год

За три года участия 26 проектов из республики получили гранты на сумму более 1,6 миллиарда рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в 2021 году примут участие 10 городов и одно село из Татарстана. Их жители уже выбрали территории для будущих парков, которые там появятся, в случае победы.

Речь идут о следующих территориях:

1. Улица Карла Маркса в Агрызе;

2. Маршрут от железнодорожного вокзала по улице Коммуны через реку Казанку до улицы Интернациональной в Арске;

3. Парк в 27 микрорайоне по улице Салиха Сайдашева в Бавлах;

4. Сельское озеро около Святого Ключа в Билярске;

5. Улица Ленина в Болгаре;

6. Шишкинские пруды в Елабуге;

7. Парк «Молодежный» по проспекту Победы в Заинске;

8. Улица Ворошилова от Кукморской центральной районной больницы до пересечения с улицей Чернышевского в Кукморе;

9. Рекреационно-культурный парк «Семрук» в Лаишево;

10. Каскад прудов в северо-западной части города по улице Менделеева в Лениногорске;

11. Набережная реки Камы по улице Маркина в Чистополе.

В скором времени начнется этап формирования заявки для конкурса, который состоит из опросов горожан, создания архитектурной концепции и презентации проекта на общественных обсуждениях с жителями. Концепцию, одобренную жителями, направят на рассмотрение в межведомственную комиссию Татарстана, а после - в Минстрой России.

Отметим, что в конкурсе участвуют только города с численностью до 100 тысяч человек и исторические поселения федерального и регионального значения. За три года участия 26 проектов из Татарстана получили гранты на сумму более 1,6 миллиарда рублей.