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В 11 районах Татарстана выбрали территории для будущих парков на 2021 год

Правда, они там появятся только в том случае, если тот или иной проект выиграет на Всероссийском конкурсе
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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За три года участия 26 проектов из республики получили гранты на сумму более 1,6 миллиарда рублей.

За три года участия 26 проектов из республики получили гранты на сумму более 1,6 миллиарда рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в 2021 году примут участие 10 городов и одно село из Татарстана. Их жители уже выбрали территории для будущих парков, которые там появятся, в случае победы.

Речь идут о следующих территориях:

1. Улица Карла Маркса в Агрызе;

2. Маршрут от железнодорожного вокзала по улице Коммуны через реку Казанку до улицы Интернациональной в Арске;

3. Парк в 27 микрорайоне по улице Салиха Сайдашева в Бавлах;

4. Сельское озеро около Святого Ключа в Билярске;

5. Улица Ленина в Болгаре;

6. Шишкинские пруды в Елабуге;

7. Парк «Молодежный» по проспекту Победы в Заинске;

8. Улица Ворошилова от Кукморской центральной районной больницы до пересечения с улицей Чернышевского в Кукморе;

9. Рекреационно-культурный парк «Семрук» в Лаишево;

10. Каскад прудов в северо-западной части города по улице Менделеева в Лениногорске;

11. Набережная реки Камы по улице Маркина в Чистополе.

В скором времени начнется этап формирования заявки для конкурса, который состоит из опросов горожан, создания архитектурной концепции и презентации проекта на общественных обсуждениях с жителями. Концепцию, одобренную жителями, направят на рассмотрение в межведомственную комиссию Татарстана, а после - в Минстрой России.

Отметим, что в конкурсе участвуют только города с численностью до 100 тысяч человек и исторические поселения федерального и регионального значения. За три года участия 26 проектов из Татарстана получили гранты на сумму более 1,6 миллиарда рублей.