Рустам Минниханов обсудил с митрополитом Кириллом развитие духовных образовательных учреждений в Татарстане

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Во вторник, 2 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Они обсудили сотрудничество местных властей с митрополией и развитие духовных образовательных учреждений, в том числе и Казанской православной духовной семинарии.

Отметим, что ранее в ее составе было учреждено Елабужское викариатство. В последнее вошли приходы Казанской епархии, расположенные в Елабужском, Менделеевском и Агрызском районах Татарстана, и Елабужский Казанско-Богородицкий женский монастырь.

Главным храмом викариатства определен собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Елабуге. Управляющим же назначен епископ Елабужский Иннокентий. Он будет посещать приходские храмы и обитель викариатства, совершать богослужения, а также осуществлять архипастырское попечение о духовенстве и мирянах.