Пенсионер из Нижнекамска стал одним из лучших доноров России 2020

Андрей Жук (справа) с главным врачом Центра крови Минздрава РТ Фанисом Нургаяновым. Фото: пресс-сулжба Минздрава Татарстана

Житель Нижнекамска Андрей Жук начал сдавать кровь еще в 80-х годах прошлого века, после того как перенес геморрагическую лихорадку. Все началось с гипериммунной плазмы для переливания пациентам с мышиной лихорадкой. С тех пор мужчина сдал уже более 68 литров крови.

Сейчас Андрею Жуку 60 лет, и недавно он стал третьим во всероссийском конкурсе «Лучший донор России – 2020».

- Как-то в Казани даже делали прямое переливание для девочки, которую оперировали. Сдавал раз в три месяца, бывало и раз в месяц, когда со станции переливания крови к нам на работу приезжали выездные бригады. Конечно, буду сдавать и дальше, - передает слова пенсионера пресс-служба Минздрава Татарстана.