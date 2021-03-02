В Чувашии появится чат-бот для записи детей в первый класс

Программа должна заработать к 1 апреля текущего года. Фото: Александр Новиков

Прием заявлений от будущих родителей первоклассников в 2021 году стартует 1 апреля. К этому моменту в Чувашии планируется запустить чат-бот, который упростил бы электронную запись детей в школы.

Ранее такую возможность обсудили глава Минцифрразвития республики Кристина Майнина и представители компании, занимающейся разработкой виртуальных собеседников, управляемых искусственным интеллектом.

Отметим, что вместе с приемом заявлений, бот будет отвечать на самые распространенные вопросы, связанные с записью детей в школы.