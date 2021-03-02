К плей-офф КХЛ выйдут открытки на татарском языке с хоккеистами клуба «Ак Барс»

Фото: @rusminnikhanov

К плей-офф КХЛ выйдут открытки на татарском языке с хоккеистами казанского клуба «Ак Барс». Часть из них на своей странице в социальной сети презентовал президент Татарстана Рустам Минниахнов.

- Болеем за «Ак Барс» и изучаем татарский язык, - подписал пост глава республики.

На представленных открытках разобраны слова тэжрибэ (опыт), остазлык (наставничество), ныклык (несокрушимость), корэш (борьба), бердэмлек (единство), ышаныч (вера), басым (давление) и жину (победа). Все они переведены как на русский, так и на английский языки.

Фото: @rusminnikhanov

Отметим, что перед стартом плейй-офф, 1 марта, Рустам Минниханов по традиции встретился со игроками «Ак Барса», поблагодарил их за сезон и пожелал удачи на предстоящих играх.