К плей-офф КХЛ выйдут открытки на татарском языке с хоккеистами клуба «Ак Барс»

Фото: @rusminnikhanov
К плей-офф КХЛ выйдут открытки на татарском языке с хоккеистами казанского клуба «Ак Барс». Часть из них на своей странице в социальной сети презентовал президент Татарстана Рустам Минниахнов.
- Болеем за «Ак Барс» и изучаем татарский язык, - подписал пост глава республики.
На представленных открытках разобраны слова тэжрибэ (опыт), остазлык (наставничество), ныклык (несокрушимость), корэш (борьба), бердэмлек (единство), ышаныч (вера), басым (давление) и жину (победа). Все они переведены как на русский, так и на английский языки.
Фото: @rusminnikhanov
Отметим, что перед стартом плейй-офф, 1 марта, Рустам Минниханов по традиции встретился со игроками «Ак Барса», поблагодарил их за сезон и пожелал удачи на предстоящих играх.
Фото: @rusminnikhanov