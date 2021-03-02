"Потеряли инстинкт самосохранения": чиновников Минспорта Татарстана заподозрили в злоупотреблении полномочиями

По версии следствия чиновники "нагрелись" на поставке ледовых машин. Фото: Анастасия Осипова

Заместитель прокурора Татарстана Юлия Наумова во время своего выступления на республиканской антикоррупционной коллегии обвинила некоторых чиновников в утрате чувства самосохранения: "Несмотря на прилагаемые усилия со стороны руководства республики по улучшению социально-экономического благополучия, некоторые высокопоставленные лица настолько потеряли инстинкт самосохранения, не говоря уже о совести, что пытаются нажиться даже при реализации Национальных проектов, утвержденных Президентом России, каждый рубль которых тщательно контролируется!"

Наумова открыто намекнула на уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства спорта Татарстана - чиновники воспользовались своими служебными полномочиями и во время организации тендера завысили цену госконтракта на поставку ледовых машин в спортобъекты районов республики, ущерб бюджету составил семь миллионов рублей.