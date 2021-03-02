Власти Тукаевского района добились отсрочки на строительство дорог в "Подсолнухах"

Ранее в отношении районных чиновников было возбуждено уголовное дело по статье “Халатность". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Тукаевского района Татарстана добились отсрочки на строительство дорог в поселках Подсолнухи и Рябинка. Местный суд пошел на встречу чиновникам и разрешил им отложить работы до 1 сентября 2021 года.

Напомним, ранее жители поселка “Подсолнухи” обратились за помощью к главному следователю России Александру Бастрыкину. Они рассказали, что в большинстве своем являются многодетными семьями, которым там выделили положенную по закону землю. Вот только про коммуникации, в частности, про нормальную дорогу в микрорайоне власти видимо забыли.

После их обращения было возбуждено уголовное дело по статье “Халатность”, причем в отношении районных чиновников.

Власти Татарстана прокомментировали сложившуюся в поселке ситуацию. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова объяснила, что бюджетные деньги выделяются только на сами земельные участки для многодетных семей. Чтобы организовать там людям комфортное проживание, нужны местные средства, а их не всегда хватает.