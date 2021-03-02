За сутки в Татарстане выявили 53 новых случая коронавируса

С начала пандемии COVID-19 в республике был выявлен у 18 082 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус подтвердился еще у 53 человек. Четыре случая завозные, 49 – контактные. Большинство последних зараженных – жители Казани (29 человек).

Среди новых инфицированных двое несовершеннолетних, восьмерым – от 18 до 30 лет, 11-ти – от 30 до 50 лет, семерым – от 50 до 60 лет, 13-ти – от 60 до 70 лет, девятерым – от 70 до 80 лет, троим – о 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 32 из них.

С начала пандемии COVID-19 в республике был обнаружен у 18 082 человек, 14 692 из них уже выздоровели, а 338 – скончались.

- Всего от коронавируса провакцинировано 82 709 человек. Вторую дозу получили 20 044 человека, - замечают в пресс-службе Минздрава Татарстана.