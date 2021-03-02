В 2020 году в Татарстане на взятки чиновникам потратили 75 миллионов рублей

Наиболее подверженными коррупции в республике стали распорядители бюджетных средств, государственного и муниципального имущества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время заседания республиканской антикоррупционной комиссии выступление заместителя прокурора Татарстана Юлии Наумовой вызвало большой резонанс. Сотрудница надзорного ведомства заявила, что в 2020 году в регионе на 50% выросло количество возбужденных уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности.

- Масштаб пораженности широк. Об этом свидетельствуют почти 1 100 преступлений, зарегистрированных в 2020 году, в 2019 году их было менее 900, - сообщила Наумова.

На 50% увеличилось число случаев взяточничества, таких преступлений выявили 425, среди них было зарегистрировано 164 фактов получения незаконного вознаграждения. Чуть больше - в 174 случаях, были попытки передать деньги должностным лицам за определенные услуги. Подсчитали в прокуратуре Татарстана и общую сумму взяток чиновникам за 2020 год - 75 миллионов рублей.

При этом наиболее подверженными коррупции в республике стали распорядители бюджетных средств, государственного и муниципального имущества.