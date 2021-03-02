Житель Татарстана едва не сгорел из-за курения в доме

Общая площадь возгорания составила один квадратный метр. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Пожар в квартире на втором этаже дома №17 по улице Уруссинскаяв поселка Уруссу Ютазинского района Татарстана начался ночью 1 марта. Там в одной из комнат загорелась мебель.

Прибывшие на место происшествия пожарные вывели из задымленного помещения 46-летнего хозяина квартиры. Для этого пришлось применять специальную маску. Мужчину передали медикам "скорой".

- Общая площадь возгорания составила один квадратный метр, горела мебель в квартире, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении.